Минпросвещения подготовило инструкцию по действиям при конфликтах

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогов с участниками образовательного процесса, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования.