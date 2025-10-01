Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения подготовило инструкцию по действиям при конфликтах
15:14 01.10.2025
Минпросвещения подготовило инструкцию по действиям при конфликтах
россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогов с участниками образовательного процесса, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Подготовили типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогических работников с участниками образовательного процесса", - сказал министр в ходе совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.
Ранее Минпросвещения РФ сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.
Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования.
