Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны РФ в Москве и Московской области, которые оцениваются на сумму свыше 1 миллиарда рублей и достались им в ходе процедур банкротства двух предприятий, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В сентябре сообщалось, что следователи завершили расследование дела против арбитражных управляющих " Главное управление обустройства войск " Алексея Асташкина и Максима Соловьева, экс-сотрудников управления проблемных активов акционерного общества "ГУОВ" Светланы Буниной и Николая Грачева, гендиректора ООО "Московская торговая компания" Алексея Тингаева, а также предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016–2021 годах Асташкин, Соловьев, Бунина, Грачев, Тингаев, Овчинников и Потапов в ходе процедуры банкротства ОАО " Возрождение " и ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торгов, похитили имущественные комплексы в Подмосковье стоимостью более 1,3 миллиарда, а также легализовали похищенное имущество путем фиктивных сделок о приобретении объектов недвижимости.

Добавляется, что для обеспечения приговора по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей.