Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/minoborony-2045709265.html
Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд
Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд - РИА Новости, 01.10.2025
Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд
Фигуранты уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны РФ в Москве и Московской области, которые оцениваются на сумму свыше 1 миллиарда рублей... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:03:00+03:00
2025-10-01T19:03:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
главное управление обустройства войск
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250609/upravlenie-2021830768.html
https://ria.ru/20250809/kvartiry-2034289337.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск, возрождение
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Главное управление обустройства войск, Возрождение
Фигурантов дела о хищении имущества Минобороны России ждет суд

Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны РФ предстанут перед судом

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны РФ в Москве и Московской области, которые оцениваются на сумму свыше 1 миллиарда рублей и достались им в ходе процедур банкротства двух предприятий, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В сентябре сообщалось, что следователи завершили расследование дела против арбитражных управляющих "Главное управление обустройства войск" Алексея Асташкина и Максима Соловьева, экс-сотрудников управления проблемных активов акционерного общества "ГУОВ" Светланы Буниной и Николая Грачева, гендиректора ООО "Московская торговая компания" Алексея Тингаева, а также предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России
9 июня, 16:24
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2016–2021 годах Асташкин, Соловьев, Бунина, Грачев, Тингаев, Овчинников и Потапов в ходе процедуры банкротства ОАО "Возрождение" и ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торгов, похитили имущественные комплексы в Подмосковье стоимостью более 1,3 миллиарда, а также легализовали похищенное имущество путем фиктивных сделок о приобретении объектов недвижимости.
Добавляется, что для обеспечения приговора по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей.
В настоящее время, Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьев находятся под стражей, а Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны
9 августа, 08:29
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Главное управление обустройства войскВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала