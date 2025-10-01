Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", а также пять складов боеприпасов и горючего.