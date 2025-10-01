https://ria.ru/20251001/minoborony-2045596018.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг" - РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в среду журналистам... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:19:00+03:00
2025-10-01T12:19:00+03:00
2025-10-01T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045556503.html
россия
донецкая народная республика
северск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 305 военных в зоне действий "Юг"