Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг" - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.10.2025 (обновлено: 12:23 01.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг" - РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в среду журналистам... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", а также пять складов боеприпасов и горючего.
