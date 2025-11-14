https://ria.ru/20251114/armija-2054961824.html
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14
2025-11-14T12:36:00+03:00
2025-11-14T13:31:00+03:00
Российская армия взяла под контроль Орестополь в Днепропетровской области