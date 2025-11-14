Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.11.2025
12:36 14.11.2025 (обновлено: 13:31 14.11.2025)
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области
безопасность
днепропетровская область
рыбное
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, днепропетровская область, рыбное, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Днепропетровская область, Рыбное, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области

Российская армия взяла под контроль Орестополь в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Орестополь в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Орестополь в Днепропетровской области
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
5 августа, 12:09
 
БезопасностьДнепропетровская областьРыбноеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
