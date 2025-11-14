ВС России освободили Орестополь в Днепропетровской области

МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении.