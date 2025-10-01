МИД Турции назвал терактом захват Израилем "Флотилии стойкости"

Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.

"Нападение израильских сил в международных водах на "Флотилию стойкости", которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является актом терроризма, грубейшим образом нарушающим международное право и ставящим под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц", - говорится в заявлении.