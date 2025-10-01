Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции назвал терактом захват Израилем "Флотилии стойкости"
01.10.2025
МИД Турции назвал терактом захват Израилем "Флотилии стойкости"
МИД Турции назвал терактом и нарушением международного права захват Израилем "Флотилии стойкости", призвал ООН принять "незамедлительные меры".
в мире, турция, израиль, оон
В мире, Турция, Израиль, ООН
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. МИД Турции назвал терактом и нарушением международного права захват Израилем "Флотилии стойкости", призвал ООН принять "незамедлительные меры".
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.
Сотрудник сил безопасности Израиля
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"
Вчера, 22:23
"Нападение израильских сил в международных водах на "Флотилию стойкости", которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является актом терроризма, грубейшим образом нарушающим международное право и ставящим под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц", - говорится в заявлении.
МИД Турции рассчитывает, что "нападение не подорвет усилия по достижению прекращения огня в Газе".
"Мы призываем ООН и все соответствующие международные организации принять незамедлительные меры для скорейшего снятия незаконной блокады Газы, чтобы позволить гуманитарной помощи проникнуть в регион и обеспечить свободу судоходства", - отмечается в заявлении.
Израильские военные на палубе корвета
Операция Израиля в отношении "Флотилии стойкости" продлится до полуночи
Вчера, 22:57
 
В мире Турция Израиль ООН
 
 
