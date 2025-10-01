https://ria.ru/20251001/meteor-2045705763.html
Первое судно "Метеор" прибыло в Ростов-на-Дону
Первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07", которое будет курсировать по Дону прибыло в Ростов-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 01.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07", которое будет курсировать по Дону прибыло в Ростов-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 1 октября, в Ростов-на-Дону прибыло первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07"", - говорится в сообщении. На причале №18 судно встретил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Высокоскоростное судно было построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (Нижегородская область) по заказу Ростовской области. Длина судна превышает 35 метров, вместимость - 120 пассажиров и шесть членов экипажа. "Метеор" развивает скорость до 65 км/ч.
Судно стало третьим в парке скоростных кораблей региональной судоходной пассажирской компании "Дон". С 2024 года она осуществляет пассажирские перевозки по воде на двух "Валдаях" вместимостью по 45 мест каждый.
"Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача - поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и "Метеорами", и "Валдаями". Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
Он добавил, что причальная инфраструктура также будет развиваться. Два причала введены в эксплуатацию в 2024 году, четыре будут введены в этом году, еще четыре - в следующем.
В Ростовской области по речным маршрутам в Азов, Багаевскую и Семикаракорск уже курсируют два пассажирских судна "Валдай".