Первое судно "Метеор" прибыло в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.10.2025
Ростовская область
Ростовская область
 
18:43 01.10.2025
Первое судно "Метеор" прибыло в Ростов-на-Дону
Первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07", которое будет курсировать по Дону прибыло в Ростов-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 01.10.2025
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07", которое будет курсировать по Дону прибыло в Ростов-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 1 октября, в Ростов-на-Дону прибыло первое речное пассажирское судно "Метеор 120Р-07"", - говорится в сообщении. На причале №18 судно встретил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ростов-на-Дону
Участники программы "Герои Дона" пройдут индивидуальную стажировку
Вчера, 16:29
Высокоскоростное судно было построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (Нижегородская область) по заказу Ростовской области. Длина судна превышает 35 метров, вместимость - 120 пассажиров и шесть членов экипажа. "Метеор" развивает скорость до 65 км/ч.
Судно стало третьим в парке скоростных кораблей региональной судоходной пассажирской компании "Дон". С 2024 года она осуществляет пассажирские перевозки по воде на двух "Валдаях" вместимостью по 45 мест каждый.
"Я уверен, что дальше количество пассажиров будет только расти, а наша задача - поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и "Метеорами", и "Валдаями". Мы смотрим и несколько других производителей судов, которые смогут обеспечить возможность выходить в море и осуществлять водное сообщение по Азовскому морю, в том числе с новыми территориями", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
Он добавил, что причальная инфраструктура также будет развиваться. Два причала введены в эксплуатацию в 2024 году, четыре будут введены в этом году, еще четыре - в следующем.
В Ростовской области по речным маршрутам в Азов, Багаевскую и Семикаракорск уже курсируют два пассажирских судна "Валдай".
Трактор
"Сальсксельмаш" и Минский тракторный завод расширят сотрудничество
30 сентября, 12:46
 
Ростовская область Ростов-на-Дону Дон Юрий Слюсарь
 
 
