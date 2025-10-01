МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Платформа Max блокирует доступ через альтернативные клиенты - неофициальные приложения, которые открывают доступ к национальному мессенджеру и представляют угрозу данным пользователя, рассказали в пресс-службе сервиса.

"Установка неофициальных сторонних приложений - так называемых "альтернативных клиентов", которые предоставляют доступ к Max, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. Центр безопасности Max оперативно блокирует доступ через подобные приложения", - сказали в пресс-службе.

Такая мера позволяет оградить пользователей от злоумышленников и мошенников. Официальное приложение национального мессенджера можно установить в любом онлайн-магазине приложений, напомнили в пресс-службе.