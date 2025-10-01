https://ria.ru/20251001/max-2045613110.html
MAX блокирует доступ через альтернативные клиенты
MAX блокирует доступ через альтернативные клиенты
MAX блокирует доступ через неофициальные версии приложения
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Платформа Max блокирует доступ через альтернативные клиенты - неофициальные приложения, которые открывают доступ к национальному мессенджеру и представляют угрозу данным пользователя, рассказали в пресс-службе сервиса.
"Установка неофициальных сторонних приложений - так называемых "альтернативных клиентов", которые предоставляют доступ к Max, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. Центр безопасности Max оперативно блокирует доступ через подобные приложения", - сказали в пресс-службе.
Такая мера позволяет оградить пользователей от злоумышленников и мошенников. Официальное приложение национального мессенджера можно установить в любом онлайн-магазине приложений, напомнили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".