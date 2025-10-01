В двух регионах раскрыли схему мошенничества с маткапиталом
На Урале и в Алтайском крае задержали 8 человек за мошенничество с маткапиталом
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Силовики выявили в Челябинской области и Алтайском крае преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством с выплатами средств материнского капитала, похищены не менее 8 миллионов рублей, задержаны 8 фигурантов, сообщила пресс-служба челябинского УФСБ РФ.
Установлено, что обвиняемые через потребительский кредитный кооператив оформляли фиктивные пакеты документов о займе для улучшения жилищных условий, затем документы передавали в отделение социального и пенсионного фонда России по Челябинской области для получения выплаты маткапитала. Свою деятельность они вели в Челябинской области и Алтайском крае. После поступления на счет кооператива деньги обналичивались. По одному из выявленных эпизодов были похищены не менее 8 миллионов рублей.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности 4 следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в городе Екатеринбург) в отношении лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.
Центральным районным судом Челябинска в среду будет избрана мера пресечения в отношении 8 лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере национальной программы "Семья", уточняется в сообщении.
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
6 января, 10:22