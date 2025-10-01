Маск призвал бойкотировать Netflix ради психического здоровья детей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных* лиц (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено).