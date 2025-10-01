Маск призвал бойкотировать Netflix ради психического здоровья детей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных* лиц (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено).
Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя, где содержалась картинка, на которой изображен троянский конь с надписью "трансгендерная* леволиберальная повестка", въезжающий в замок, рядом с которыми подписали "ваши дети".
"Отмените Netflix ради здоровья ваших детей", - написал предприниматель в социальной сети X.
Заявление Маска стремительно стало трендом. Многие люди стали призывать "отменить" Netflix.
Ранее в минюсте США прошли совещания о потенциальном введении запрета для трансгендерных* лиц на владение огнестрельным оружием.
В июле Олимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.
* движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено