13:42 01.10.2025
Маск призвал бойкотировать Netflix ради психического здоровья детей
Маск призвал бойкотировать Netflix ради психического здоровья детей

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных* лиц (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено).
Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя, где содержалась картинка, на которой изображен троянский конь с надписью "трансгендерная* леволиберальная повестка", въезжающий в замок, рядом с которыми подписали "ваши дети".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
28 сентября, 16:13
"Отмените Netflix ради здоровья ваших детей", - написал предприниматель в социальной сети X.
Заявление Маска стремительно стало трендом. Многие люди стали призывать "отменить" Netflix.
Ранее в минюсте США прошли совещания о потенциальном введении запрета для трансгендерных* лиц на владение огнестрельным оружием.
В июле Олимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.
* движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Маск заявил, что его ИИ-компания перепишет "Википедию"
Вчера, 16:14
 
