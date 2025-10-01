Рейтинг@Mail.ru
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе - РИА Новости, 01.10.2025
13:29 01.10.2025
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе
Американский миллиардер Илон Маск допустил возможность того, что будет жить и умрет на Марсе. РИА Новости, 01.10.2025
2025
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе

Маск допустил возможность того, что будет жить и умрет на Марсе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск допустил возможность того, что будет жить и умрет на Марсе.
"У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)", - написал он в социальной сети X.
При этом Маск не пояснил, что именно он имел ввиду под тем, что Марс - часть Америки.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Заголовок открываемого материала