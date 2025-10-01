Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал новое заявление о российских активах
16:15 01.10.2025
Макрон сделал новое заявление о российских активах
Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать ЕС, нельзя... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:15:00+03:00
2025-10-01T16:15:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
бельгия
евросоюз
в мире, франция, эммануэль макрон, бельгия, евросоюз
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Бельгия, Евросоюз
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать ЕС, нельзя. Его цитирует The Guardian.

"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.
Макрон напомнил, что Де Вевер критически отнесся к инициативе Еврокомиссии использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не доходы от них.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
В миреФранцияЭммануэль МакронБельгияЕвросоюз
 
 
