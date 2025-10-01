Макрон сделал новое заявление о российских активах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать ЕС, нельзя. Его цитирует The Guardian.



"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.