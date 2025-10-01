Рейтинг@Mail.ru
Европа находится в конфронтации с Россией, заявил Макрон
15:35 01.10.2025
Европа находится в конфронтации с Россией, заявил Макрон
в мире, россия, европа, москва, эммануэль макрон, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией.
"В любом случае мы находимся в конфронтации с Россией", - сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Макрон бездоказательно обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Европе, кибератаках и недавнем нарушении воздушного пространства ряда стран. Все эти обвинения Москва неоднократно отрицала.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
