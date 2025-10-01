Европа находится в конфронтации с Россией, заявил Макрон

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией.
"В любом случае мы находимся в конфронтации с Россией", - сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
