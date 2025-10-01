Россиянам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар

https://ria.ru/20251001/madagaskar-2045667919.html
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство России на Мадагаскаре рекомендует россиянам отложить поездки в республику до нормализации обстановки, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство рекомендовало российским туристам, планирующим поездку в страну, отложить ее до нормализации обстановки", - сказали в посольстве. В понедельник тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.
