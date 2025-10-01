Посольство России рассказало о ситуации на Мадагаскаре, где идут протесты

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обстановка на Мадагаскаре остается напряженной из-за протестов в стране, но разгул беспорядков сошел на нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике.
"Обстановка в Антананариву и ряде других крупных городов страны остается напряженной. Продолжаются протестные акции, в которых принимает участие достаточно большое число людей, главным образом, молодежь и студенты. Тем не менее, разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет", - сказали агентству в дипмиссии.
Там отметили, что местным правоохранительным органам в целом удалось взять ситуацию под контроль.
"В этой связи начали открываться ранее закрытые магазины, учебные заведения, заправки", - добавили в посольстве.
В понедельник тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, в протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.
