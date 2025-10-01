Тысячи людей вышли на протесты на Мадагаскаре

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тысячи людей вновь протестуют на Мадагаскаре, призывая к отставке президента страны Андри Радзуэлины, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
"В городе Анциранана многотысячная толпа вышла на улицы в середине дня, призывая к отставке президента", - пишет агентство.
В это же время центр столицы страны Антананариву перекрыт силами правопорядка на фоне призывов к возобновлению манифестаций в городе, указывает агентство. В соцсетях протестующие также призывают к роспуску сената, конституционного суда и избирательной комиссии.
В понедельник тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.