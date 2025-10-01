Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем

БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. План Вашингтона по прекращению войны в Газе - это "медийный пузырь", созданный президентом США Дональдом Трампом после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утратил все шансы завершить войну в свою пользу, поделился мнением с РИА Новости ливанский политолог и писатель Али Эзеддин.