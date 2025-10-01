Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем - РИА Новости, 01.10.2025
10:17 01.10.2025 (обновлено: 10:38 01.10.2025)
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем - РИА Новости, 01.10.2025
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем
План Вашингтона по прекращению войны в Газе - это "медийный пузырь", созданный президентом США Дональдом Трампом после того, как премьер-министр Израиля... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
Эксперт назвал план Трампа по Газе медийным пузырем

Политолог Эзеддин назвал план Трампа по Газе медийным пузырем

БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. План Вашингтона по прекращению войны в Газе - это "медийный пузырь", созданный президентом США Дональдом Трампом после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утратил все шансы завершить войну в свою пользу, поделился мнением с РИА Новости ливанский политолог и писатель Али Эзеддин.
"План Трампа о прекращении войны в Газе - не более чем медийный пузырь, раздутый после того, как Нетаньяху утратил все шансы завершить войну в свою пользу",- сказал Эзеддин.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Эксперт отметил, что шаг Трампа во многом напоминает прежние заявления о "соглашении с Йеменом", о котором сами йеменцы даже не знали.
По мнению аналитика, движение ХАМАС отвергнет этот план, а в ближайшие дни будут новые обострения и бои в Газе. При этом блокада и голод жителей сектора продолжатся и усилятся.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Иначе будет бойня". Чем грозит отказ от мирного плана Трампа
Вчера, 16:18
 
