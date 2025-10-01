Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Причиной недомогания детей в лицее Екатеринбурга стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба администрации города.
"Первого октября в спортивной раздевалке лицея №159 был обнаружен рассыпанный порошок неизвестного происхождения. Данный порошок появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса). 11 детей, обучающиеся в 5 классе лицея, которые зашли в раздевалку для подготовки к уроку физкультуры, почувствовали недомогание. Незамедлительно вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник прокуратура сообщила о госпитализации 12 учащихся 5 класса лицея, которые почувствовали недомогание, в том числе в виде затрудненного дыхания во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке и организовала проверку по данному факту. Следственный комитет также сообщил о проведении проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.
Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.