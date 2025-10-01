Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее

«

"Первого октября в спортивной раздевалке лицея №159 был обнаружен рассыпанный порошок неизвестного происхождения. Данный порошок появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса). 11 детей, обучающиеся в 5 классе лицея, которые зашли в раздевалку для подготовки к уроку физкультуры, почувствовали недомогание. Незамедлительно вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители", - говорится в сообщении.