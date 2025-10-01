Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.10.2025 (обновлено: 13:47 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/litsey-2045612584.html
Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее
Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее - РИА Новости, 01.10.2025
Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее
Причиной недомогания детей в лицее Екатеринбурга стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:27:00+03:00
2025-10-01T13:47:00+03:00
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040842698.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Власти назвали причину недомогания детей в екатеринбургском лицее

В раздевалке лицея №159 в Екатеринбурге нашли порошок неизвестного происхождения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Причиной недомогания детей в лицее Екатеринбурга стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба администрации города.
«
"Первого октября в спортивной раздевалке лицея №159 был обнаружен рассыпанный порошок неизвестного происхождения. Данный порошок появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса). 11 детей, обучающиеся в 5 классе лицея, которые зашли в раздевалку для подготовки к уроку физкультуры, почувствовали недомогание. Незамедлительно вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник прокуратура сообщила о госпитализации 12 учащихся 5 класса лицея, которые почувствовали недомогание, в том числе в виде затрудненного дыхания во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке и организовала проверку по данному факту. Следственный комитет также сообщил о проведении проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.
Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры
10 сентября, 09:04
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала