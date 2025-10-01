https://ria.ru/20251001/lipetsk-2045654332.html
В Липецкой области сняли ограничения на посещение лесов
В Липецкой области сняли ограничения на посещение лесов - РИА Новости, 01.10.2025
В Липецкой области сняли ограничения на посещение лесов
В лесах Липецкой области отменили особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.10.2025
ЛИПЕЦК, 1 окт – РИА Новости. В лесах Липецкой области отменили особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, особый режим действовал со 2 июня 2025 года. Теперь также разрешен и въезд транспорта на территорию лесных массивов. Артамонов отметил, что ограничения сняты в связи с нормализацией метеорологической обстановки. При этом в лесах региона по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. "Обеспечение пожарной безопасности в лесах требует комплексных решений. Мы сочетаем традиционные методы патрулирования с современными технологиями, что позволяет эффективно защищать лесной фонд области в любых погодных условиях", – сказал Артамонов. Ранее губернатор региона рассказал, что спасателям ГУ МЧС России по Липецкой области новую технику передал глава МЧС РФ Александр Куренков во время визита в регион.
ЛИПЕЦК, 1 окт – РИА Новости. В лесах Липецкой области отменили особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, особый режим действовал со 2 июня 2025 года. Теперь также разрешен и въезд транспорта на территорию лесных массивов.
Артамонов отметил, что ограничения сняты в связи с нормализацией метеорологической обстановки. При этом в лесах региона по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
"Обеспечение пожарной безопасности в лесах требует комплексных решений. Мы сочетаем традиционные методы патрулирования с современными технологиями, что позволяет эффективно защищать лесной фонд области в любых погодных условиях", – сказал Артамонов.
Ранее губернатор региона рассказал, что спасателям ГУ МЧС России по Липецкой области новую технику передал глава МЧС РФ Александр Куренков во время визита в регион.