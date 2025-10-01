Рейтинг@Mail.ru
Новую технику получили спасатели Липецкой области - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
12:32 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/lipetsk-2045598457.html
Новую технику получили спасатели Липецкой области
Новую технику получили спасатели Липецкой области - РИА Новости, 01.10.2025
Новую технику получили спасатели Липецкой области
Новую технику спасателям ГУ МЧС России по Липецкой области передал накануне министр МЧС РФ Александр Куренков в ходе визита в регион, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:32:00+03:00
2025-10-01T12:32:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
александр куренков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg
https://ria.ru/20250930/biblioteka-2045344400.html
https://ria.ru/20250929/artamonov-2045145744.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_476:180:2965:2047_1920x0_80_0_0_96b0b551cbcc98c6d284321106bd7633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов, александр куренков
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Александр Куренков
Новую технику получили спасатели Липецкой области

Александр Куренков передал липецким спасателям новую технику

© РИА Новости / Алексей СухоруковПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Новую технику спасателям ГУ МЧС России по Липецкой области передал накануне министр МЧС РФ Александр Куренков в ходе визита в регион, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, среди машин – 30-метровая пожарная автолестница, тягач "КамАЗ", крупнотоннажные грузовики повышенной проходимости "Урал", патрульный катер, беспилотники для аэроразведки и видеомониторинга, а также автомобили для доставки личного состава и обеспечения аварийно-спасательных работ.
Современную библиотеку открыли в липецком поселке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Современную библиотеку открыли в липецком поселке в рамках нацпроекта
Вчера, 12:59
Артамонов отметил, что также вместе с министром МЧС они посмотрели работу Единой диспетчерской службы, где особое внимание уделили проекту 3D-моделирования системы оповещения, созданной липецкими программистами. Она предназначена для повышения эффективности оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Специалисты создали точные цифровые копии городских районов, куда занесли данные о рельефе, каждом здании (его высоте, этажности и расположении) и всех существующих сиренах.
Модель наглядно показала, почему жители многоквартирных домов могут не слышать сирены. Часто распространению звука мешают сложный рельеф, другие здания, создающие "акустические тени", и шумоизоляция пластиковых окон. По словам губернатора, благодаря этому появляется понимание, где необходимо установить дополнительные сирены или продублировать оповещение через домофоны.
"Наша задача — использовать самые современные технологии для безопасности людей. Цифровые двойники городов и искусственный интеллект — реальные инструменты, которые помогают лучше информировать жителей", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Тербунский рубеж" собрал более 2 тысяч участников в Липецкой области
29 сентября, 15:03
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновАлександр Куренков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала