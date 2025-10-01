Новую технику получили спасатели Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Новую технику спасателям ГУ МЧС России по Липецкой области передал накануне министр МЧС РФ Александр Куренков в ходе визита в регион, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, среди машин – 30-метровая пожарная автолестница, тягач "КамАЗ", крупнотоннажные грузовики повышенной проходимости "Урал", патрульный катер, беспилотники для аэроразведки и видеомониторинга, а также автомобили для доставки личного состава и обеспечения аварийно-спасательных работ.

Артамонов отметил, что также вместе с министром МЧС они посмотрели работу Единой диспетчерской службы, где особое внимание уделили проекту 3D-моделирования системы оповещения, созданной липецкими программистами. Она предназначена для повышения эффективности оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Специалисты создали точные цифровые копии городских районов, куда занесли данные о рельефе, каждом здании (его высоте, этажности и расположении) и всех существующих сиренах.

Модель наглядно показала, почему жители многоквартирных домов могут не слышать сирены. Часто распространению звука мешают сложный рельеф, другие здания, создающие "акустические тени", и шумоизоляция пластиковых окон. По словам губернатора, благодаря этому появляется понимание, где необходимо установить дополнительные сирены или продублировать оповещение через домофоны.