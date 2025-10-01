Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде были иноагентами, в случае принятия инициатив Минфина РФ, могут лишиться существенных льгот и преференций: например, не смогут получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи имущества; освобождение от налогообложения доходов, а также могут остаться без инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Минфин России предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%. В том числе министерство предложило ограничить возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, а также компаниям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.

"Если проект с поправками в НК будет принят, то лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде, т.е. году, были иноагентами, лишатся существенных льгот и преференций. Например, иноагент не сможет получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, имущества", - сказала Мемрук.

"Лишится целого ряда льгот, в частности, освобождения от налогообложения доходов: от продажи долей в уставном капитале российских организаций; от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев; наследства (деньгами и в натуральной форме – квартира и т. п.); подарков от членов семьи или близких родственников (в денежной и натуральной формах). Также иноагентов лишат инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения", - пояснила эксперт.

Комментируя предлагаемые изменения для организаций со статусом иноагента и для организаций с косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%, Мемрук отметила, что такие лица должны будут учитывать в "прибыльной" налоговой базе полученное безвозмездно имущество от организации, в которой имеют долю 50% или более или которая владеет 50% или более долей в их капитале.