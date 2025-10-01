Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/lgot-2045544842.html
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты - РИА Новости, 01.10.2025
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты
Лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде были иноагентами, в случае принятия инициатив Минфина РФ, могут лишиться существенных льгот и преференций:... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:20:00+03:00
2025-10-01T05:20:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980488644_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_73b95b2b54e10cd125c88c485ee018ce.jpg
https://ria.ru/20250924/nds-2044107201.html
https://ria.ru/20250928/nds-2044874869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980488644_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c08e76a7a8fa43b14da63a9c3bf8b34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты

Мемрук: иноагенты могут остаться без инвестиционных вычетов по НДФЛ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота налоговой инспекции в Москве
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Работа налоговой инспекции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде были иноагентами, в случае принятия инициатив Минфина РФ, могут лишиться существенных льгот и преференций: например, не смогут получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи имущества; освобождение от налогообложения доходов, а также могут остаться без инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.
Минфин России предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%. В том числе министерство предложило ограничить возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, а также компаниям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт назвала товары и услуги, на которые сохранится льготный НДС
24 сентября, 18:06
"Если проект с поправками в НК будет принят, то лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде, т.е. году, были иноагентами, лишатся существенных льгот и преференций. Например, иноагент не сможет получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, имущества", - сказала Мемрук.
"Лишится целого ряда льгот, в частности, освобождения от налогообложения доходов: от продажи долей в уставном капитале российских организаций; от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев; наследства (деньгами и в натуральной форме – квартира и т. п.); подарков от членов семьи или близких родственников (в денежной и натуральной формах). Также иноагентов лишат инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения", - пояснила эксперт.
Комментируя предлагаемые изменения для организаций со статусом иноагента и для организаций с косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%, Мемрук отметила, что такие лица должны будут учитывать в "прибыльной" налоговой базе полученное безвозмездно имущество от организации, в которой имеют долю 50% или более или которая владеет 50% или более долей в их капитале.
В том числе эти лица не смогут платить налог на прибыль по пониженным ставкам, даже при участии в Калининградской ОЭЗ, отметила эксперт.
Девушка делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Эксперт дала рекомендации бизнесу по работе с НДС
28 сентября, 10:27
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала