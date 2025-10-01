https://ria.ru/20251001/leontev-2045672082.html
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал убийство главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева военным преступлением киевского режима. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:55:00+03:00
2025-10-01T16:55:00+03:00
2025-10-01T16:55:00+03:00
новая каховка
россия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:24:960:564_1920x0_80_0_0_28d9ef8bc46f537649e312d96addbd05.jpg
https://ria.ru/20251001/glava-2045597139.html
новая каховка
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_865a3a781d210261f02c850e80c2d58f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, россия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Россия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением Киева