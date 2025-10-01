Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/leontev-2045672082.html
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал убийство главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева военным преступлением киевского режима. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:55:00+03:00
2025-10-01T16:55:00+03:00
новая каховка
россия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:24:960:564_1920x0_80_0_0_28d9ef8bc46f537649e312d96addbd05.jpg
https://ria.ru/20251001/glava-2045597139.html
новая каховка
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_865a3a781d210261f02c850e80c2d58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, россия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Россия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением

Сальдо назвал убийство депутата Новой Каховки военным преступлением Киева

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВладимир Леонтьев
Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Леонтьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал убийство главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева военным преступлением киевского режима.
Ранее Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице после ранения, вызванного атакой дрона ВСУ типа "Баба-Яга". Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу. Ранения также получили две местные жительницы.
"Убийство председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева — спланированный террористический акт, военное преступление. Цель очевидна — запугать всех, кто честно служит людям и России, а также отомстить лично Владимиру Павловичу, который был одним из самых принципиальных и последовательных противников киевского режима", - сказал журналистам Сальдо.
По словам губернатора, произошедшее подтверждает факт того, что террор стал государственной политикой Украины.
"Украина — страна-террорист. Атаки на сотрудников органов власти, врачей, учителей, простых мирных жителей давно стали её фирменным почерком. Террор у них — государственная политика. Это система, выстроенная на страхе и жестокости. Россия победит террористов. На нашей стороне правда, а правда всегда сильнее страха", - сказал губернатор.
Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
12:23
 
Новая КаховкаРоссияХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала