Лавров выразил надежду, что Абхазия продолжит поддерживать инвестиции

Лавров выразил надежду, что Абхазия продолжит поддерживать инвестиции - РИА Новости, 01.10.2025

Лавров выразил надежду, что Абхазия продолжит поддерживать инвестиции

01.10.2025

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что работа по созданию благоприятных условий для частных инвестиций в экономику Абхазии продолжится, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится", - сказал российский министр на встрече с абхазским коллегой Олегом Барциц.

