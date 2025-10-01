Лавров шутливо спросил, будут ли пироги в павильоне Абхазии на ВДНХ

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы открыть торгово-выставочный и культурный центр Абхазии на ВДНХ в Москве, в шутливой форме поинтересовался, будут ли в нем пироги, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД Абхазии Олег Барциц, с которым проводил встречу российский министр, отметил, что абхазский центр на ВДНХ "близится к открытию". Барциц выразил уверенность в том, что пространство станет точкой притяжения как для москвичей, так и гостей столицы.
"А пироги будут?" - с юмором поинтересовался Лавров, вызвав смех присутствующих. "Всё будет, мамалыга будет", - отреагировал в ответ его абхазский коллега.
Мамалыгой в Абхазии часто называют кукурузную кашу - традиционное блюдо народной кухни, имеющее близкий аналог в Молдавии. Потому в закавказской республике нередко используется молдавское название этого кушанья. По-абхазски оно именуется "абыста", с ударением на второй слог.