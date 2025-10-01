Лавров шутливо спросил, будут ли пироги в павильоне Абхазии на ВДНХ

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы открыть торгово-выставочный и культурный центр Абхазии на ВДНХ в Москве, в шутливой форме поинтересовался, будут ли в нем пироги, передает корреспондент РИА Новости.