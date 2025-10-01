https://ria.ru/20251001/lada-2045541532.html
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости
Lada зарегистрировала новый товарный знак Lada Ariva