Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
04:24 01.10.2025 (обновлено: 04:35 01.10.2025)
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 01.10.2025
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России

Lada зарегистрировала новый товарный знак Lada Ariva

Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
Здание завода ОАО АвтоВАЗ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание завода ОАО "АвтоВАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака "Lada Ariva" для производства и продажи автомобилей в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, в августе ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.
Теперь в России под брендом "Lada Ariva" могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением. Кроме того, предполагается ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Ранее в ведомство поступили также заявки на регистрацию товарных знаков "Lada Tigris" и "Lada Parus". По обеим заявкам идет экспертиза заявленного обозначения.
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию
29 сентября, 15:05
 
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta
 
 
