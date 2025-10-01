На Кубани рассказали о ситуации с топливом

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке Краснодарского края стабильная, перебоев с поставками и ограничений по доступности топлива на АЗС нет, сообщает оперативный штаб региона.

"Ситуация на топливном рынке Краснодарского края является стабильной. По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, в настоящее время на Кубани нет перебоев с поставками и ограниченной доступностью топлива на АЗС", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Как отмечает оперативный штаб, региональное министерство на постоянной основе вместе с муниципалитетами ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.