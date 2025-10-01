Рейтинг@Mail.ru
На Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 01.10.2025
15:07 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/kuban-2045643162.html
На Кубани рассказали о ситуации с топливом
На Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 01.10.2025
На Кубани рассказали о ситуации с топливом
Ситуация на топливном рынке Краснодарского края стабильная, перебоев с поставками и ограничений по доступности топлива на АЗС нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:07:00+03:00
2025-10-01T15:07:00+03:00
краснодарский край
россия
бензин
топливо
краснодарский край
россия
краснодарский край, россия, бензин, топливо
Краснодарский край, Россия, Бензин, Топливо
На Кубани рассказали о ситуации с топливом

На Кубани сообщили, что в регионе нет перебоев с поставками топлива

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке Краснодарского края стабильная, перебоев с поставками и ограничений по доступности топлива на АЗС нет, сообщает оперативный штаб региона.
"Ситуация на топливном рынке Краснодарского края является стабильной. По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, в настоящее время на Кубани нет перебоев с поставками и ограниченной доступностью топлива на АЗС", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В Крыму ввели ограничение на продажу бензина
29 сентября, 16:09
29 сентября, 16:09
Как отмечает оперативный штаб, региональное министерство на постоянной основе вместе с муниципалитетами ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.
"Также перебоев поставки от поставщиков топлива на территории Краснодарского края не зафиксировано", - заключает оперштаб.
Независимые АЗС в России находятся под угрозой закрытия, заявили в РТС
15:04
15:04
 
Краснодарский крайРоссияБензинТопливо
 
 
