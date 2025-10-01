https://ria.ru/20251001/kuban-2045643162.html
На Кубани рассказали о ситуации с топливом
На Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 01.10.2025
На Кубани рассказали о ситуации с топливом
Ситуация на топливном рынке Краснодарского края стабильная, перебоев с поставками и ограничений по доступности топлива на АЗС нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:07:00+03:00
2025-10-01T15:07:00+03:00
2025-10-01T15:07:00+03:00
краснодарский край
россия
бензин
топливо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_0:291:3830:2445_1920x0_80_0_0_247accfd2240c1af43e18f70f0ec4134.jpg
https://ria.ru/20250929/krym-2045164035.html
https://ria.ru/20251001/azs-2045642226.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_96136a252d95995d392910dc85d47b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, бензин, топливо
Краснодарский край, Россия, Бензин, Топливо
На Кубани рассказали о ситуации с топливом
На Кубани сообщили, что в регионе нет перебоев с поставками топлива