Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2025
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ...
2025-10-01T15:42:00+03:00
происшествия
московская городская дума
вооруженные силы рф
яблоко
происшествия, московская городская дума, вооруженные силы рф, яблоко
