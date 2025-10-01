Рейтинг@Mail.ru
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 01.10.2025 (обновлено: 15:46 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/kruglov-2045651614.html
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2025
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:42:00+03:00
2025-10-01T15:46:00+03:00
происшествия
московская городская дума
вооруженные силы рф
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская городская дума, вооруженные силы рф, яблоко
Происшествия, Московская городская дума, Вооруженные силы РФ, Яблоко
Против экс-депутата Мосгордумы Круглова возбудили дело

Экс-депутата Мосгордумы от "Яблока" Круглова задержали по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Максима Круглова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины.
"Круглов задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК", - добавили в главке.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
Вчера, 12:51
 
ПроисшествияМосковская городская думаВооруженные силы РФЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала