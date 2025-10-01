Рейтинг@Mail.ru
Провокации ЕС вынуждают Россию принимать меры, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2025
13:17 01.10.2025
Провокации ЕС вынуждают Россию принимать меры, заявил Песков
Провокационные действия Европы в ряде акваторий заставляют ВС РФ принимать меры, призывающие к порядку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:17:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий песков
евросоюз
в мире, россия, европа, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Провокационные действия Европы в ряде акваторий заставляют ВС РФ принимать меры, призывающие к порядку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства. И иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать, ну скажем так, меры призывающие к порядку", - сказал Песков журналистам.
