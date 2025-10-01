Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
16:44 01.10.2025
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров - РИА Новости, 01.10.2025
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
Бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за неправомерный доступ к персональным данным девяти пенсионеров и кражу с их... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:44:00+03:00
2025-10-01T16:44:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
тюмень
тюменская область
россия
происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров

В Тюмени экс-сотрудник банка получил 4,5 года колонии за кражу 9 млн рублей

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за неправомерный доступ к персональным данным девяти пенсионеров и кражу с их счетов более 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В суде установлено, что в 2022-2024 годах обвиняемый, работая в банке, при обслуживании клиентов получал доступ к персональным данным пожилых посетителей офиса, без их ведома выпускал к их счетам дополнительные банковские пластиковые карты, отключал СМС-уведомления об операциях по счетам и, зная пин-коды к картам, снимал деньги со счетов через банкоматы.
"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из банков. Он признан виновным по ст. 272 УКРФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст.158 УК РФ (кража)… От преступных действий пострадали девять пенсионеров, причиненный ущерб превысил девять миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных
29 сентября, 10:35
 
Происшествия
 
 
