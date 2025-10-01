https://ria.ru/20251001/krazha-2045669268.html
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
2025-10-01
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Бывшего сотрудника банка в Тюмени приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за неправомерный доступ к персональным данным девяти пенсионеров и кражу с их счетов более 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В суде установлено, что в 2022-2024 годах обвиняемый, работая в банке, при обслуживании клиентов получал доступ к персональным данным пожилых посетителей офиса, без их ведома выпускал к их счетам дополнительные банковские пластиковые карты, отключал СМС-уведомления об операциях по счетам и, зная пин-коды к картам, снимал деньги со счетов через банкоматы.
"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из банков. Он признан виновным по ст. 272 УКРФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст.158 УК РФ
(кража)… От преступных действий пострадали девять пенсионеров, причиненный ущерб превысил девять миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.