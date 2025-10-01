Рейтинг@Mail.ru
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию - РИА Новости, 01.10.2025
03:49 01.10.2025
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию - РИА Новости, 01.10.2025
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию
Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
москва
андрей петров (блогер)
алена водонаева
происшествия, москва, андрей петров (блогер), алена водонаева
Происшествия, Москва, Андрей Петров (блогер), Алена Водонаева
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию

Петров более полутора лет не платит Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за оскорбление, сообщил РИА Новости информированный источник.
В апреле 2024 года в Таганском суде Москвы сообщили РИА Новости, что суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой к Петрову о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. По решению суда Петров был обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 тысяч рублей.
"Штраф Петровым не выплачен", - сказал собеседник агентства.
В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указано, что в мае 2024 года решение Таганского районного суда вступило в силу, а в сентябре 2024 года суд выдал взыскателю исполнительный лист, по которому в дальнейшем на блогера возбудили исполнительное производство.
Как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, 18 ноября 2024 года на блогера завели исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Таганским судом Москвы, о взыскании 200 тысяч рублей по "моральному вреду как самостоятельному требованию (за исключением вреда от преступления)".
Происшествия Москва Андрей Петров (блогер) Алена Водонаева
 
 
