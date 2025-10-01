https://ria.ru/20251001/kompensatsiya-2045540002.html
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию - РИА Новости, 01.10.2025
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию
Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за... РИА Новости, 01.10.2025
Блогер Петров более полутора лет не выплачивает Водонаевой компенсацию
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бьюти-блогер Андрей Петров больше полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой 200 тысяч рублей компенсации по судебному иску за оскорбление, сообщил РИА Новости информированный источник.
В апреле 2024 года в Таганском суде Москвы
сообщили РИА Новости, что суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой
к Петрову
о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. По решению суда Петров был обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 тысяч рублей.
"Штраф Петровым не выплачен", - сказал собеседник агентства.
В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указано, что в мае 2024 года решение Таганского районного суда вступило в силу, а в сентябре 2024 года суд выдал взыскателю исполнительный лист, по которому в дальнейшем на блогера возбудили исполнительное производство.
Как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, 18 ноября 2024 года на блогера завели исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Таганским судом Москвы, о взыскании 200 тысяч рублей по "моральному вреду как самостоятельному требованию (за исключением вреда от преступления)".