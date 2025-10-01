https://ria.ru/20251001/kndr-2045702846.html

КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Северная Корея будет полностью поддерживать Россию, которая надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы своей страны, заявил в среду министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль открыли у главного храма Вооружённых сил скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвящённую подвигу корейских партизан - союзников Красной армии в годы Второй мировой войны. "Под стратегическим руководством лидеров Кореи (Ким Чен Ыном - ред) и России (Владимиром Путиным) сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны - товарища Путина - надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны", - приводит слова северокорейского министра российское ведомство.

