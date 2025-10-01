Эволюция человека была иной, чем кажется: открытие ученых из Китая

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Первобытный череп, сильно поврежденный временем, может кардинально изменить наши представления о происхождении современного человека. Что интересно, об этом ученые заговорили только спустя 35 лет после его обнаружения.

Уже чудо

В центре внимания нового исследования оказался окаменевший череп Юньсянь 2, обнаруженный в китайской провинции Хубэй в 1990 году. Ранее считалось, что он принадлежал взрослому самцу вида Homo erectus, ископаемого вида людей, который рассматривают как непосредственного предка современного человека Homo sapiens.

Эректус считается первым видом, который начал ходить прямо, и первым видом человека, покинувшим Африку.

Тот факт, что череп Юньсянь 2 сохранился — уже чудо. В палеонтологической летописи существует совсем немного останков гоминид такого возраста.

© Public domain Череп Юньсянь 2 © Public domain Череп Юньсянь 2

Благодаря тщательному 3D-сканированию и методам цифровой реконструкции международная группа исследователей из Китая и Великобритании восстановила поврежденную находку. В физическую модель включили несколько небольших анатомических элементов из Юньсяня 1 — еще одной окаменелости, найденной также в провинции Хубэй в 1989 году.

CC0 / / Череп Юньсянь 1 CC0 / / Череп Юньсянь 1

"Человек-дракон"

Хотя у Юньсянь 2 действительно есть некоторые примитивные черты, схожие с Homo erectus, вторичные признаки на лице и в задней части черепной коробки, а также больший объем мозга сближают его с более поздними видами. Прежде всего речь о Homo longi ("человек-дракон") и Homo sapiens.

Это не череп предка современного человека, а череп близкого родственника. Скорее всего, Юньсяньский человек выступает связующим звеном между Homo erectus, который был до него, и видами гоминид, которым еще только предстояло появиться.

CC0 / / Череп из Дали (реплика), схожий с черепом Homo longi CC0 / / Череп из Дали (реплика), схожий с черепом Homo longi

"Наше исследование показало, что Юньсянь 2 — это не Homo erectus, а ранний представитель longi, связанный с денисовцами, — говорит один из авторов исследования Крис Стрингер. — Это меняет наше представление о многом. Можно уверенно предположить, что уже миллион лет назад наши предки разделились на отдельные группы. А это указывает на гораздо более раннее и сложное эволюционное разделение человечества, чем считалось ранее".

Несмотря на полученные результаты, исследователи не торопятся относить Юньсянь 2 к виду Homo longi. Окончательный вывод можно будет сделать после анализа третьего черепа Юнсянь, найденного в 2022 году, который ученые назвали Юнсянь 3.

"Теперь мы расширим наш анализ, включив в него дополнительные источники данных и другие окаменелости, которые будут иметь решающее значение для уточнения этой картины", — добавил профессор Крис Стрингер.

На несколько сотен тысяч лет старше

В любом случае возраст черепа позволяет предположить, что происхождение нашего вида на несколько сотен тысяч лет старше, чем считалось ранее.

Согласно предыдущим оценкам, современные люди и неандертальцы разделились около 500-700 тысяч лет назад.

Однако, благодаря полученным новым данным, выяснилось, что разделение произошло в очень короткие сроки друг за другом. И началось оно около 1,38 миллиона лет назад. Причем первыми отделились неандертальцы.

© Getty Images / gorodenkoff Неандертальцы (реконструкция) © Getty Images / gorodenkoff Неандертальцы (реконструкция)

Затем виды Homo longi и Homo sapiens разделились примерно 1,32 миллиона лет назад.

Впоследствии Homo longi приобрел отчетливые черты около 1,2 миллиона лет назад, а Homo sapiens — около 1,02 миллиона лет назад.

Получается, что историю Homo sapiens теперь можно проследить более чем на миллион лет в прошлое.

"Такие окаменелости показывают, как много нам еще предстоит узнать о нашем происхождении", — сказал профессор Стрингер.

Новое открытие международной группы ученых рисует "совершенно иную" картину эволюции человека.