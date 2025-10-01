Эволюция человека была иной, чем кажется: открытие ученых из Китая

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Первобытный череп, сильно поврежденный временем, может кардинально изменить наши представления о происхождении современного человека. Что интересно, об этом ученые заговорили только спустя 35 лет после его обнаружения.
Уже чудо
В центре внимания нового исследования оказался окаменевший череп Юньсянь 2, обнаруженный в китайской провинции Хубэй в 1990 году. Ранее считалось, что он принадлежал взрослому самцу вида Homo erectus, ископаемого вида людей, который рассматривают как непосредственного предка современного человека Homo sapiens.
CC BY-SA 4.0 / Neanderthal Museum / Turkana boy reconstructionРеконструкция Homo erectus ("Мальчик из Турканы")
Реконструкция Homo erectus ("Мальчик из Турканы")
Эректус считается первым видом, который начал ходить прямо, и первым видом человека, покинувшим Африку.
Тот факт, что череп Юньсянь 2 сохранился — уже чудо. В палеонтологической летописи существует совсем немного останков гоминид такого возраста.
© Public domainЧереп Юньсянь 2
Череп Юньсянь 2
Благодаря тщательному 3D-сканированию и методам цифровой реконструкции международная группа исследователей из Китая и Великобритании восстановила поврежденную находку. В физическую модель включили несколько небольших анатомических элементов из Юньсяня 1 — еще одной окаменелости, найденной также в провинции Хубэй в 1989 году.
"Человек-дракон"
Хотя у Юньсянь 2 действительно есть некоторые примитивные черты, схожие с Homo erectus, вторичные признаки на лице и в задней части черепной коробки, а также больший объем мозга сближают его с более поздними видами. Прежде всего речь о Homo longi ("человек-дракон") и Homo sapiens.
Это не череп предка современного человека, а череп близкого родственника. Скорее всего, Юньсяньский человек выступает связующим звеном между Homo erectus, который был до него, и видами гоминид, которым еще только предстояло появиться.
"Наше исследование показало, что Юньсянь 2 — это не Homo erectus, а ранний представитель longi, связанный с денисовцами, — говорит один из авторов исследования Крис Стрингер. — Это меняет наше представление о многом. Можно уверенно предположить, что уже миллион лет назад наши предки разделились на отдельные группы. А это указывает на гораздо более раннее и сложное эволюционное разделение человечества, чем считалось ранее".
Несмотря на полученные результаты, исследователи не торопятся относить Юньсянь 2 к виду Homo longi. Окончательный вывод можно будет сделать после анализа третьего черепа Юнсянь, найденного в 2022 году, который ученые назвали Юнсянь 3.
"Теперь мы расширим наш анализ, включив в него дополнительные источники данных и другие окаменелости, которые будут иметь решающее значение для уточнения этой картины", — добавил профессор Крис Стрингер.
На несколько сотен тысяч лет старше
В любом случае возраст черепа позволяет предположить, что происхождение нашего вида на несколько сотен тысяч лет старше, чем считалось ранее.
Согласно предыдущим оценкам, современные люди и неандертальцы разделились около 500-700 тысяч лет назад.
Однако, благодаря полученным новым данным, выяснилось, что разделение произошло в очень короткие сроки друг за другом. И началось оно около 1,38 миллиона лет назад. Причем первыми отделились неандертальцы.
© Getty Images / gorodenkoffНеандертальцы (реконструкция)
Неандертальцы (реконструкция)
Затем виды Homo longi и Homo sapiens разделились примерно 1,32 миллиона лет назад.
Впоследствии Homo longi приобрел отчетливые черты около 1,2 миллиона лет назад, а Homo sapiens — около 1,02 миллиона лет назад.
Получается, что историю Homo sapiens теперь можно проследить более чем на миллион лет в прошлое.
"Такие окаменелости показывают, как много нам еще предстоит узнать о нашем происхождении", — сказал профессор Стрингер.
Новое открытие международной группы ученых рисует "совершенно иную" картину эволюции человека.
© Getty Images / DEA PICTURE LIBRARYСхема эволюции
Схема эволюции