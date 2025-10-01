Убийство Кирка не запугало верующих, считает блогер

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американский общественный деятель, популярный блогер православного вероисповедания Конрад Франц поделился мнением, что после убийства консервативного активиста Чарли Кирка у христиан в США появилась мотивация быть более активными, это их не запугало.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Кирк среди прочего выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
"Как христиане в США реагируют на убийство Кирка, не испугались ли - люди видели это, это было ужасно, но теперь у них появилась какая-то мотивация быть более активными. То есть люди мотивированы. Знаю, что после его смерти многие присоединяются, значительно возросло число регистраций в TPUSA (Turning Point USA – организация, основанная Кирком – ред.)", - сказал Франц журналистам.
Он отметил, что за две недели до убийства у Кирка выступал известный американский православный священник отец Джон Стрикленд. "Кирк был протестантом, консерватором, боролся за жизнь (Pro-life - движение "за жизнь", общее название для общественных инициатив в поддержку жизни и защиты человека на эмбриональной стадии развития и против абортов – ред.) – многие священники участвуют в этой инициативе", - заключил Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
