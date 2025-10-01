Рейтинг@Mail.ru
Убийство Кирка не запугало верующих, считает блогер - РИА Новости, 01.10.2025
05:21 01.10.2025
Убийство Кирка не запугало верующих, считает блогер
Убийство Кирка не запугало верующих, считает блогер
Американский общественный деятель, популярный блогер православного вероисповедания Конрад Франц поделился мнением, что после убийства консервативного активиста...
Убийство Кирка не запугало верующих, считает блогер

Блогер Франц: убийство Кирка не запугало верующих

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американский общественный деятель, популярный блогер православного вероисповедания Конрад Франц поделился мнением, что после убийства консервативного активиста Чарли Кирка у христиан в США появилась мотивация быть более активными, это их не запугало.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Кирк среди прочего выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
"Как христиане в США реагируют на убийство Кирка, не испугались ли - люди видели это, это было ужасно, но теперь у них появилась какая-то мотивация быть более активными. То есть люди мотивированы. Знаю, что после его смерти многие присоединяются, значительно возросло число регистраций в TPUSA (Turning Point USA – организация, основанная Кирком – ред.)", - сказал Франц журналистам.
Он отметил, что за две недели до убийства у Кирка выступал известный американский православный священник отец Джон Стрикленд. "Кирк был протестантом, консерватором, боролся за жизнь (Pro-life - движение "за жизнь", общее название для общественных инициатив в поддержку жизни и защиты человека на эмбриональной стадии развития и против абортов – ред.) – многие священники участвуют в этой инициативе", - заключил Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
