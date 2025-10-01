Киев хочет тратить западную помощь на военные нужды, завили в Раде

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Киев ведет переговоры с Западом о возможности использовать выделенную Украине финансовую помощь не только на социально-экономическую сферу, но и на военные нужды, заявил в среду депутат Верховной рады Федор Вениславский.
"Мы ведем переговоры с нашими западными партнерами, чтобы они изменили свою позицию по поводу использования внешней финансовой помощи не только на социально-экономическую и культурную сферы, но и на сектор безопасности и обороны", - приводит слова Вениславского украинский медиацентр.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
Украина, имеющая значительный дефицит бюджета, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.