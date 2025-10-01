https://ria.ru/20251001/kiev-2045608788.html
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов, заявил Песков
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2025
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов, заявил Песков
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение РФ по трем рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
россия
киев
дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов, заявил Песков
Песков: Киев не спешит с ответом на меморандумы и предложение по рабочим группам