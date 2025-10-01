Жительница Украины отметила сильный рост цен в Киеве

"Выросли ли цены — ну конечно, конечно да. Тут сложно сказать, на что не выросли цены. Вот что бы ни пришло в голову — на всё очень сильно выросли цены, поэтому мне и не хватает нормально ходить закупиться в магазин. Вот хлеб, ну раза в два точно вырос, мясо", - рассказала собеседница агентства.