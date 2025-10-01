https://ria.ru/20251001/kiev-2045536952.html
Жительница Украины отметила сильный рост цен в Киеве
2025-10-01T02:23:00+03:00
2025-10-01T02:23:00+03:00
2025-10-01T04:56:00+03:00
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Цены в Киеве сильно выросли практически на все виды товаров и услуг, включая продукты и медикаменты, "до каких-то нереальных масштабов", рассказала РИА Новости жительница Киевской области.
"Выросли ли цены — ну конечно, конечно да. Тут сложно сказать, на что не выросли цены. Вот что бы ни пришло в голову — на всё очень сильно выросли цены, поэтому мне и не хватает нормально ходить закупиться в магазин. Вот хлеб, ну раза в два точно вырос, мясо", - рассказала собеседница агентства.
Она призналась, что не может позволить себе есть мясо каждый день и покупает его раз в три-четыре дня, иногда раз в неделю, когда бывают "какие-то проблемы с зарплатой".
"Яйца за последние два года, можно сказать, в три или в четыре раза подорожали. Ну очень-очень всё дорого, понимаете. Сложно сказать, на что конкретно поднялись цены, потому что они в целом выросли до каких-то нереальных масштабов. Мне не хватает — всё что я могу сказать, на мою зарплату мне не хватает нормально позволять себе всё", - рассказала жительница Киевской области
