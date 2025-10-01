Рейтинг@Mail.ru
Николь Кидман подала на развод с Китом Урбаном
12:50 01.10.2025
Николь Кидман подала на развод с Китом Урбаном
Ольга Фомченкова
Кит Урбан и Николь Кидман
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Голливудская знаменитость Николь Кидман подала на развод с певцом Китом Урбаном из-за "непримиримых разногласий", сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.
"Актриса Николь Кидман подала на развод со своим мужем... В качестве причины она назвала "непримиримые разногласия", - говорится в публикации.
Ранее портал TMZ сообщал, что Кидман и Урбан расстались после 19 лет брака. Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них двое детей - 14 и 17 лет.
Клинт Иствуд - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Развелся в 83 из-за измены: бурная жизнь главного ковбоя Голливуда
13 июля, 08:35
 
