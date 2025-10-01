https://ria.ru/20251001/kidman-2045603047.html
Николь Кидман подала на развод с Китом Урбаном
Голливудская знаменитость Николь Кидман подала на развод с певцом Китом Урбаном из-за "непримиримых разногласий", сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные... РИА Новости, 01.10.2025
