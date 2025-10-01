https://ria.ru/20251001/kiberataka-2045545312.html
Эксперт отметил рост числа точечных кибератак в России
Количество "хирургических" DDoS-атак, которые нацелены на сбои отдельных функций приложений или сайтов в России, выросло на 30% за девять месяцев 2025 года,... РИА Новости, 01.10.2025
технологии
россия
россия
технологии, россия
Эксперт отметил рост числа точечных кибератак в России
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество "хирургических" DDoS-атак, которые нацелены на сбои отдельных функций приложений или сайтов в России, выросло на 30% за девять месяцев 2025 года, рассказал РИА Новости директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.
"С начала 2025 года на 30% выросло число так называемых "хирургических" DDoS-атак — точечных атак, направленных не на общую перегрузку сервисов, а на сбои в работе отдельных бизнес-функций, например, процесса проведения платежей или входа в личный кабинет сайта. Это относительно новая стратегия атак, которая стала популярной в 2025 году", - сказал Хлебунов.
Такие атаки, объяснил эксперт, направлены на отдельные критически важные для бизнеса функции сайтов, сервисов или приложений. Хакеры блокируют ключевые функции и при этом не выводят из строя весь сервис.
Другим трендом 2025 года Хлебунов назвал использование кибератак в качестве "дымовой завесы" для прикрытия сложных целевых атак: "злоумышленники применяют DDoS-атаки, чтобы отвлечь внимание от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации".
Всего за девять месяцев 2025 года число кибератак выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
"По атакам на сетевом уровне к наиболее атакуемым отраслям относились кредитные организации (35% атак), телеком (33%), госструктуры (15%). По атакам на уровне приложений лидируют ритейл - 32%, финсектор 22%, телеком 20%. При этом атаки на уровне приложений составили 40% от общего числа атак", - добавил эксперт.