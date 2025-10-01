Рейтинг@Mail.ru
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области
Цветущие поля в Омской области
Омская область
 
14:24 01.10.2025
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области - РИА Новости, 01.10.2025
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области
Омская область получит 140 миллионов рублей на возведение модульных зданий учреждений культуры в Усть-Ишимском районе, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 01.10.2025
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
михаил мишустин
омская область
россия
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области

Омск получит 140 миллионов рублей на строительство учреждений культуры

ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Омская область получит 140 миллионов рублей на возведение модульных зданий учреждений культуры в Усть-Ишимском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Район станет пилотной площадкой для внедрения современных решений. Новые здания возведут взамен поврежденных из-за паводка 2024 года. При строительстве будут учтены особенности ландшафта и климатические условия региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Хоценко презентовал в Москве инвестиционный потенциал Омской области
19 сентября, 10:18
"Именно Усть-Ишимский район станет первой пилотной территорией для установки модульных зданий клубной системы. Омская область получит 138,6 миллиона рублей из федерального бюджета на возведение современных модульных зданий культурно-досугового назначения в Усть-Ишимском районе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", – сообщил губернатор.
Уже согласованы параметры первых четырех объектов. Работы уже начались на участках в Большой Тебенде и Слободчиках Омской области. Их реализация позволит жителям Усть-Ишимского района получить современные и комфортные условия для культурного досуга.
Виталий Хоценко и Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске
18 сентября, 09:12
 
Омская область, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Михаил Мишустин
 
 
