Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области
Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области
2025-10-01T14:24:00+03:00
ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Омская область получит 140 миллионов рублей на возведение модульных зданий учреждений культуры в Усть-Ишимском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Район станет пилотной площадкой для внедрения современных решений. Новые здания возведут взамен поврежденных из-за паводка 2024 года. При строительстве будут учтены особенности ландшафта и климатические условия региона.
"Именно Усть-Ишимский район станет первой пилотной территорией для установки модульных зданий клубной системы. Омская область получит 138,6 миллиона рублей из федерального бюджета на возведение современных модульных зданий культурно-досугового назначения в Усть-Ишимском районе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", – сообщил губернатор.
Уже согласованы параметры первых четырех объектов. Работы уже начались на участках в Большой Тебенде и Слободчиках Омской области. Их реализация позволит жителям Усть-Ишимского района получить современные и комфортные условия для культурного досуга.