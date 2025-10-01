Хоценко сообщил о строительстве учреждений культуры в Омской области

ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Омская область получит 140 миллионов рублей на возведение модульных зданий учреждений культуры в Усть-Ишимском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Район станет пилотной площадкой для внедрения современных решений. Новые здания возведут взамен поврежденных из-за паводка 2024 года. При строительстве будут учтены особенности ландшафта и климатические условия региона.

"Именно Усть-Ишимский район станет первой пилотной территорией для установки модульных зданий клубной системы. Омская область получит 138,6 миллиона рублей из федерального бюджета на возведение современных модульных зданий культурно-досугового назначения в Усть-Ишимском районе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", – сообщил губернатор.