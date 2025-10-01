Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/khamas-2045542886.html
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе
Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:58:00+03:00
2025-10-01T04:58:00+03:00
в мире
турция
египет
катар
дональд трамп
ибрагим калын
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_0:268:2666:1767_1920x0_80_0_0_0254944368eddd0ea6212057be0a96e9.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045500557.html
https://ria.ru/20250930/konflikt-1915630213.html
турция
египет
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_141:0:2510:1777_1920x0_80_0_0_ed7071159ddbd5afe10a727633870a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, египет, катар, дональд трамп, ибрагим калын, хамас
В мире, Турция, Египет, Катар, Дональд Трамп, Ибрагим Калын, ХАМАС
СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе

Axios: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.
"Катар, Египет и Турция настоятельно призывают ХАМАС дать положительный ответ на предложение президента Трампа по прекращению воны в Газе", - говорится в сообщении портала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
План Трампа по Газе направлен на разобщение арабских стран, считает эксперт
Вчера, 19:51
Как отмечается, на этой неделе премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Хасан Рашад представили план Трампа лидерам ХАМАС в Дохе и призвали движение принять его. По словам источника, Аль Тани заявлял, что сделки лучше уже не будет, и выразил уверенность, что Трамп действительно намерен прекратить войну. Во вторник Аль Тани и Рашад снова встретились с представителями ХАМАС, на этот раз вместе с главой национального управления разведки Турции Ибрагимом Калыном, добавляет издание.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреТурцияЕгипетКатарДональд ТрампИбрагим КалынХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала