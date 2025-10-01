СМИ: Катар, Египет и Турция призывают ХАМАС принять план Трампа по Газе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.
Как отмечается, на этой неделе премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Хасан Рашад представили план Трампа лидерам ХАМАС в Дохе и призвали движение принять его. По словам источника, Аль Тани заявлял, что сделки лучше уже не будет, и выразил уверенность, что Трамп действительно намерен прекратить войну. Во вторник Аль Тани и Рашад снова встретились с представителями ХАМАС, на этот раз вместе с главой национального управления разведки Турции Ибрагимом Калыном, добавляет издание.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.