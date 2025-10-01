РЭЦ рассказал об успешных кейсах с "Моим экспортом" и "Сделано в России"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. От уникального органического меда до высокотехнологичного оборудования – российский неэнергетический экспорт демонстрирует разнообразие и динамичное развитие, охватывая как уникальные сельскохозяйственные продукты, так и сложное промышленное оборудование, компании со всей страны успешно осваивают международные рынки, активно используя инструменты государственной поддержки и цифровую платформу "Мой экспорт", рассказал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

"Эти истории успеха подтверждают способность отечественных производителей конкурировать на глобальном уровне, предлагая качественную и востребованную продукцию, сертифицированную в том числе знаком "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.

Так, индивидуальный предприниматель Якубович Сергей Григорьевич из Новосибирской области получил сертификат "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" на натуральный органический мед со своей семейной эко-пасеки. Это единственный мед класса "органик" в Сибири, который можно проверить в Органическом атласе России за 2025 год.

Ежегодно ИП производит около 2,5 тонн меда. Несмотря на уже значительный объем, экспортер планирует увеличить производство вдвое, при этом строго сохраняя высокие стандарты качества и экологической чистоты. С 2025 года Якубовичи активно работают над выходом на международные рынки. Наибольший интерес к их продукции наблюдается в странах Европы и на Ближнем Востоке, где растет спрос на органические и натуральные продукты. Для расширения экспортных возможностей компания подала заявку на участие в деловой миссии в Омане и выставке Gulfood 2026 через платформу "Мой экспорт".

"Мы, Сергей и Марина Якубовичи, - эко-пчеловоды, которые хранят и развивают традиции русского пчеловодства. Наш мед проверен Роскачеством и лабораториями, он сделан из нектара редких и ценных сибирских растений. Сертификат "Сделано в России" для нас - это важное подтверждение качества и возможность представить продукт за рубежом", - говорят владельцы пасеки.

ООО "Завод промышленного оборудования СКАТ" из Волгограда является значимым игроком в производстве высоковольтного испытательного и измерительного оборудования. Компания прошла путь от небольшого стартапа до современного центра, объединяющего научно-исследовательские работы, серийное производство и международные поставки. Сегодня продукция "СКАТ" применяется в энергетике, промышленности и на транспорте в десятках стран мира.

Компания предлагает комплексные решения для оснащения лабораторий и диагностики на объектах энергетики, металлургии, транспорта и аэрокосмической отрасли, включая обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание через сервисные центры в Волгограде и Минске. Компания также занимается индивидуальными разработками и импортозамещением, создавая российские аналоги зарубежного оборудования.

Экспортный путь "СКАТ" начался в 2009 году с экспериментальной поставки оборудования для завода METSO в Финляндии. К 2015 году были открыты дилерские центры в Белоруссии и Казахстане, а получение сертификации CE в 2021-2022 годах при поддержке Центра поддержки экспорта Волгоградской области стало важным шагом к выходу на рынки Евросоюза. Сегодня компания поставляет свою продукцию через дилерскую сеть и напрямую в страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан), Болгарию, а также во Вьетнам и Индию.

Активное сотрудничество с РЭЦ и Центром поддержки экспорта Волгоградской области стало эффективным инструментом развития для "СКАТ". До обращения за поддержкой компания сталкивалась с недостатком информации о регуляторных требованиях на новых рынках, сложностями с поиском надежных партнеров, а также вопросами таможенного оформления и логистики. Благодаря ЦПЭ был получен сертификат CE, компания приняла участие в международных бизнес-миссиях и выставках, таких как ENERGY EXPO 2023 в Минске и Powerexpo Almaty 2024. С 2022 года используются сервисы платформы "Мой экспорт", включая поиск зарубежных партнеров, консультации по сертификации и участие в выставках.

"Продукция "СКАТ" является альтернативой зарубежным аналогам, часто превосходя их по функциональности и адаптации к условиям эксплуатации. Приборы работают в различных климатических условиях: от сибирских морозов до высокой влажности тропиков. Качество продукции обеспечивается технологической дисциплиной и многоступенчатой системой контроля на каждом этапе производства. Компания предоставляет гарантию 18 месяцев, что превышает стандартные предложения многих производителей", - отмечает заместитель директора завода Алексей Землянников.

Для укрепления международного имиджа и повышения доверия зарубежных партнеров, "СКАТ" использует национальный бренд "Сделано в России". Знак "Сделано в России" на приборах "СКАТ" подтверждает российское происхождение, качество и надежность продукции.

Компания планирует дальнейшее развитие. В ближайших планах - выход на рынки Узбекистана, Таджикистана и Сербии. В октябре два высоковольтных испытательных аппарата будут поставлены на строящуюся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - крупный энергетический проект.

Фармацевтическая компания "Эллара", российский производитель инъекционных лекарственных препаратов, получила сертификаты "Сделано в России" РЭЦ, подтверждающие высокое качество и уникальность ее продукции. Отмечены два ключевых препарата в направлении "Надежность", а также один инновационный препарат, удостоенный сертификата в категории "Уникальность".

Все эти передовые препараты разработаны и производятся на собственных производственных мощностях компании в городе Покрове Владимирской области.

Экспортная деятельность "Эллара" началась в 2016 году с поставок в Узбекистан, а сегодня продукция компании успешно реализуется также в Туркмении. Получение сертификатов "Сделано в России" является стратегическим шагом в расширении международного присутствия. Компания активно планирует выход на рынки всех стран ЕАЭС, а также Латинской Америки.

Производитель уверен, что сертификаты "Сделано в России" станут мощным инструментом для дальнейшего продвижения продукции на зарубежных рынках.

"Статус продукции Made in Russia заставляет чувствовать гордость предпринимателя за свою продукцию, продвигая имидж нашей страны как инновационной и надежной. Мы возлагаем большие надежды на этот знак, видя в нем сигнал доверия и знак надежности компании в глазах иностранных партнеров и потребителей. Получение этих сертификатов открывает новые перспективы для увеличения экспортного потенциала и укрепления позиций российской фармацевтики на международной арене", - заявил директор ООО "Эллара" Валентин Боровиков.