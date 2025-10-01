Рейтинг@Mail.ru
01.10.2025

В Катаре отреагировали на указ Трампа о гарантиях безопасности
21:42 01.10.2025
В Катаре отреагировали на указ Трампа о гарантиях безопасности
В Катаре отреагировали на указ Трампа о гарантиях безопасности - РИА Новости, 01.10.2025
В Катаре отреагировали на указ Трампа о гарантиях безопасности
Катар расценил указ президента США Дональда Трампа как важный шаг для укрепления прочных отношений в сфере обороны между двумя странами, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.10.2025
В Катаре отреагировали на указ Трампа о гарантиях безопасности

ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Катар расценил указ президента США Дональда Трампа как важный шаг для укрепления прочных отношений в сфере обороны между двумя странами, говорится в сообщении МИД Катара на его сайте.
Как следует из текста документа, опубликованного Белым домом в среду, Трамп подписал указ, согласно которому Соединённые Штаты будут рассматривать любое вооружённое нападение на Катар как угрозу собственной безопасности.
"МИД Катара расценивает указ как закрепление прочных исторических отношений между Катаром и США на основе сотрудничества и партнерства в сфере посредничества и прекращения конфликтов, а также установления безопасности и мира во всем мире. Катар также считает это важным шагом на пути укрепления прочных оборонных отношений между странами", - отметили в министерстве.
Кроме того, как считают в МИД эмирата, "этот шаг поможет в укреплении двустороннего сотрудничества в области безопасности и дипломатии".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
