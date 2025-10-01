Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара
17:28 01.10.2025 (обновлено: 17:38 01.10.2025)
Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара
Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара
Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединённые Штаты будут рассматривать любое вооружённое нападение на Катар как угрозу собственной безопасности, следует из текста документа, опубликованного Белым домом.
«
"В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединённые Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения", — говорится в указе, обнародованном на сайте американской администрации.
В документе уточняется, что США "будут рассматривать любое вооружённое нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу миру и безопасности Соединённых Штатов" и "предпримут все законные и уместные меры — включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные — для защиты интересов США и Катара и восстановления стабильности".
Также указывается, что Пентагон совместно с госдепартаментом и разведсообществом должны вести совместное планирование с Катаром для оперативного реагирования на иностранную агрессию, а госдеп обязан подтвердить эти гарантии Дохе и координировать их с союзниками.
Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США
15 мая, 13:20
15 мая, 13:20
 
