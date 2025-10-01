https://ria.ru/20251001/kasatkin-2045655603.html
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание
в мире
франция
россия
баскетбол
даниил касаткин
сша
спорт
франция
россия
сша
В мире, Франция, Россия, Баскетбол, Даниил Касаткин, США, Спорт
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание
ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Защита задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина запросила новое слушание по его освобождению под судебный надзор, оно состоится 8 октября, сообщил его адвокат Фредерик Бело.
"Я только что подал официальный запрос на его освобождение под судебный надзор. Слушание состоится в следующую среду", - сказал он журналистам после заседания суда.
По словам Бело, продолжая удерживать Касаткина
в тюрьме, французские власти нарушают закон, так как срок подачи полного досье на его экстрадицию в США
истек.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.