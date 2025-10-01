Рейтинг@Mail.ru
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:05 01.10.2025 (обновлено: 16:30 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/kasatkin-2045655603.html
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание - РИА Новости, 01.10.2025
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание
Защита задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина запросила новое слушание по его освобождению под судебный надзор, оно состоится 8... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:05:00+03:00
2025-10-01T16:30:00+03:00
в мире
франция
россия
баскетбол
даниил касаткин
сша
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352208_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_f7d0f096edf14d357b412760590f3e53.jpg
https://rsport.ria.ru/20250919/kasatkin-2043072276.html
франция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352208_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60d4ea9b5988c251a44f604e900b3145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, даниил касаткин, сша, спорт
В мире, Франция, Россия, Баскетбол, Даниил Касаткин, США, Спорт
Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание

Защита россиянина Касаткина запросила новое слушание по его освобождению

© Фото : Единая лига ВТБРоссийский баскетболист Даниил Касаткин
Российский баскетболист Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Единая лига ВТБ
Российский баскетболист Даниил Касаткин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Защита задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина запросила новое слушание по его освобождению под судебный надзор, оно состоится 8 октября, сообщил его адвокат Фредерик Бело.
"Я только что подал официальный запрос на его освобождение под судебный надзор. Слушание состоится в следующую среду", - сказал он журналистам после заседания суда.
По словам Бело, продолжая удерживать Касаткина в тюрьме, французские власти нарушают закон, так как срок подачи полного досье на его экстрадицию в США истек.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.
Баскетболист Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Невеста Касаткина была вынуждена покинуть Францию
19 сентября, 19:10
 
БаскетболВ миреФранцияРоссияДаниил КасаткинСШАСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала