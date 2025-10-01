Во Франции защита россиянина Касаткина запросила новое слушание

ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Защита задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина запросила новое слушание по его освобождению под судебный надзор, оно состоится 8 октября, сообщил его адвокат Фредерик Бело.

"Я только что подал официальный запрос на его освобождение под судебный надзор. Слушание состоится в следующую среду", - сказал он журналистам после заседания суда.

По словам Бело, продолжая удерживать Касаткина в тюрьме, французские власти нарушают закон, так как срок подачи полного досье на его экстрадицию в США истек.