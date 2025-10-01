Рейтинг@Mail.ru
21:26 01.10.2025
Канада решила возобновить санкции против Ирана
Канада решила возобновить санкции против Ирана
Власти Канады приняли решение о возобновлении ранее отмененных Совбезом ООН санкций против Ирана, следует из заявления канадского МИД. РИА Новости, 01.10.2025
Флаг Канады
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Канады приняли решение о возобновлении ранее отмененных Совбезом ООН санкций против Ирана, следует из заявления канадского МИД.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
"Министр иностранных дел Канады достопочтенная Анита Ананд сегодня объявила о поправках к Регламенту по выполнению резолюций Организации Объединенных Наций по Ирану (Регламент ООН по Ирану), возобновляющих ранее отмененные санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) против Ирана в ответ на продолжающуюся деятельность страны в ядерной сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что Канада продолжает призывать Иран "полностью выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ и начать прямые переговоры с США о заключении надежного, прочного и всеобъемлющего ядерного соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие".
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
