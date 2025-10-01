Канада решила возобновить санкции против Ирана

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Канады приняли решение о возобновлении ранее отмененных Совбезом ООН санкций против Ирана, следует из заявления канадского МИД.

Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.