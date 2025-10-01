https://ria.ru/20251001/kanada-2045718104.html
В Канаде произошла стрельба в кофейне
Стрельба произошла в кофейне Starbucks в Канаде, пострадали несколько человек, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
канада
канада
в мире, канада
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Стрельба произошла в кофейне Starbucks в Канаде, пострадали несколько человек, сообщил телеканал CTV
со ссылкой на полицию.
По информации телеканала CBC, в результате стрельбы один человек погиб, двое пострадали. Власти связывают стрельбу с деятельностью преступных организаций.
"Полиция Лаваля ведет расследование стрельбы в кофейне Starbucks, в результате которой несколько человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала.
Пресс-секретарь полиции Лоран Арсено попросил жителей избегать посещения района, где располагается кофейня, так как полиция ведет расследование, хотя опасности для жизни больше нет, подчеркивает телеканал.
Кофейня расположена в загруженном торговом районе рядом с шоссе.