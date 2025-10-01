Рейтинг@Mail.ru
В Канаде произошла стрельба в кофейне - РИА Новости, 01.10.2025
19:46 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/kanada-2045718104.html
В Канаде произошла стрельба в кофейне
В Канаде произошла стрельба в кофейне
В Канаде произошла стрельба в кофейне
Стрельба произошла в кофейне Starbucks в Канаде, пострадали несколько человек, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:46:00+03:00
2025-10-01T19:46:00+03:00
в мире
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905016985_0:216:3092:1955_1920x0_80_0_0_85430ea7810d35c5c7e47edac2f93b8b.jpg
https://ria.ru/20250929/strelba-2044998057.html
канада
в мире, канада
В мире, Канада
В Канаде произошла стрельба в кофейне

В Канаде в кофейне Starbucks произошла стрельба, несколько человек пострадали

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль в Канаде
Полицейский автомобиль в Канаде - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в кофейне Starbucks в Канаде, пострадали несколько человек, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.
По информации телеканала CBC, в результате стрельбы один человек погиб, двое пострадали. Власти связывают стрельбу с деятельностью преступных организаций.
"Полиция Лаваля ведет расследование стрельбы в кофейне Starbucks, в результате которой несколько человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала.
Пресс-секретарь полиции Лоран Арсено попросил жителей избегать посещения района, где располагается кофейня, так как полиция ведет расследование, хотя опасности для жизни больше нет, подчеркивает телеканал.
Кофейня расположена в загруженном торговом районе рядом с шоссе.
Дым на месте стрельбы в церкви штата Мичиган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух
29 сентября, 00:22
 
