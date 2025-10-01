Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калужской области будут судить за избиение дочери
14:24 01.10.2025
Жителя Калужской области будут судить за избиение дочери
происшествия
калужская область
россия
калужская область
россия
происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
Жителя Калужской области будут судить за избиение дочери

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Жителя Калужской области будут судить за избиение 12-летней дочери ремнем и костылями из-за претензий к ее поведению и успеваемости в школе, сообщило СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетней). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемый, имея претензии к поведению и успеваемости своей дочери в школе, в течение полутора лет систематически наносил ей побои ремнем и костылями, а также "причинял иные физические и психические страдания", отмечают в следственном управлении. Уточняется, что указанные действия мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время жизни и здоровью 12-летней девочки ничего не угрожает, ей оказана необходимая помощь, подчеркивает СУСК.
В ходе расследования фигурант был ограничен в родительских правах и по ходатайству следствия заключен под стражу.
"Следователями тщательно изучены условия жизни и воспитания потерпевшей, проведены комиссионная психолого-психиатрическая, медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, допрошены родственники и лица из круга общения семьи, собран характеризующий материал и доказательства совершения преступления", - отмечается в сообщении.
