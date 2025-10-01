Жителя Калужской области будут судить за избиение дочери

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Жителя Калужской области будут судить за избиение 12-летней дочери ремнем и костылями из-за претензий к ее поведению и успеваемости в школе, сообщило СУСК по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетней). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый, имея претензии к поведению и успеваемости своей дочери в школе, в течение полутора лет систематически наносил ей побои ремнем и костылями, а также "причинял иные физические и психические страдания", отмечают в следственном управлении. Уточняется, что указанные действия мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время жизни и здоровью 12-летней девочки ничего не угрожает, ей оказана необходимая помощь, подчеркивает СУСК.

В ходе расследования фигурант был ограничен в родительских правах и по ходатайству следствия заключен под стражу.