11:11 01.10.2025 (обновлено: 15:23 01.10.2025)
Умер глава Совета депутатов Новой Каховки, пострадавший при ударе ВСУ
© РИА Новости / Мария МарикянВладимир Леонтьев
© РИА Новости / Мария Марикян
Владимир Леонтьев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ, умер в больнице, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", — написал он в Telegram-канале.
Леонтьев, длительное время возглавлявший администрацию Новой Каховки, утром получил тяжелое ранение при налете украинского дрона "Баба-яга".
Губернатор принес соболезнования родным и близким скончавшегося.
"На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. Один из первых сторонников "Единой России" в области, который был нашим верным товарищем и соратником. Честный, принципиальный, открытый для людей — таким его будут помнить земляки. <…> Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей", — добавил он.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, Леонтьев не успел скрыться в убежище, когда дрон, охотившийся за ним, нанес удар в спину. Глава Совета депутатов получил минно-взрывную травму и серьезные повреждения спины. Вместе с ним пострадали две мирные жительницы.
Украинские войска регулярно обстреливают Херсонскую область. За последние сутки они нанесли 68 ударов из ствольной артиллерии и с помощью беспилотников. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Песчановка, Любимовка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Обрывки, Плодовое, Пролетарка и Корсунка.
 
Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
