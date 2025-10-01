Умер глава Совета депутатов Новой Каховки, пострадавший при ударе ВСУ

Как рассказали в пресс-службе губернатора, Леонтьев не успел скрыться в убежище, когда дрон, охотившийся за ним, нанес удар в спину. Глава Совета депутатов получил минно-взрывную травму и серьезные повреждения спины. Вместе с ним пострадали две мирные жительницы.