Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:58:00+03:00
2025-10-01T09:58:00+03:00
2025-10-01T10:43:00+03:00
