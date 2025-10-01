Рейтинг@Mail.ru
Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
09:58 01.10.2025 (обновлено: 10:43 01.10.2025)
Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.10.2025
Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев получил ранения при атаке БПЛА

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что Леонтьев хорошо известен каждому в Новой Каховке — он долгое время возглавлял город.
Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. За последние сутки они нанесли 68 ударов из ствольной артиллерии и с помощью беспилотников. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Песчановка, Любимовка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Обрывки, Плодовое, Пролетарка, Корсунка.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР
