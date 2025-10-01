https://ria.ru/20251001/kadyrov-2045633310.html
Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный
Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный - РИА Новости, 01.10.2025
Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его на строительство в Грозном. РИА Новости, 01.10.2025
Кадыров: память об отце мотивирует продолжать строить Грозный
ГРОЗНЫЙ, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его на строительство в Грозном.
Глава региона напомнил, что его отец - первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров
- хотел восстановить республику, увидеть новый строящийся Грозный
.
"Мы выполняем заветы Ахмат-Хаджи... Всегда меня мотивирует Ахмат-Хаджи Кадыров. Каждое его слово, каждое его выступление мы должны реализовать и довести до логического конца начатое дело", - сказал журналистам Кадыров в ходе открытия улицы в Грозном.
Глава республики отметил, что никогда не сомневался, что удастся восстановить город.