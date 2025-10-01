Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный

ГРОЗНЫЙ, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его на строительство в Грозном.

"Мы выполняем заветы Ахмат-Хаджи... Всегда меня мотивирует Ахмат-Хаджи Кадыров. Каждое его слово, каждое его выступление мы должны реализовать и довести до логического конца начатое дело", - сказал журналистам Кадыров в ходе открытия улицы в Грозном.