Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный - РИА Новости, 01.10.2025
14:43 01.10.2025
Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его на строительство в Грозном.
Кадыров рассказал, что мотивирует его продолжать строить Грозный

Кадыров: память об отце мотивирует продолжать строить Грозный

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его на строительство в Грозном.
Глава региона напомнил, что его отец - первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров - хотел восстановить республику, увидеть новый строящийся Грозный.
"Мы выполняем заветы Ахмат-Хаджи... Всегда меня мотивирует Ахмат-Хаджи Кадыров. Каждое его слово, каждое его выступление мы должны реализовать и довести до логического конца начатое дело", - сказал журналистам Кадыров в ходе открытия улицы в Грозном.
Глава республики отметил, что никогда не сомневался, что удастся восстановить город.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Кадыров рассказал, что однажды продал подарки
