Кадыров рассказал, что однажды продал подарки
Кадыров рассказал, что однажды продал подарки - РИА Новости, 01.10.2025
Кадыров рассказал, что однажды продал подарки
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не любит получать подарки и однажды продал их и раздал деньги малоимущим. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:08:00+03:00
2025-10-01T14:08:00+03:00
2025-10-01T14:08:00+03:00
грозный
рамзан кадыров
россия
общество
грозный
россия
Кадыров рассказал, что однажды продал подарки
Кадыров рассказал, что однажды продал подарки и раздал деньги малоимущим
ГРОЗНЫЙ, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не любит получать подарки и однажды продал их и раздал деньги малоимущим.
"Для меня самое ценное – слова, которые человек говорит от души. А так, у меня все есть, подарки не люблю. Один раз все подарки, которые мне подарили, я продал и раздал малоимущим эти деньги. Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются. Это и есть счастье для меня", - рассказал он журналистам в ходе открытия улицы в Грозном
.
Он добавил, что будет отмечать день рождения в кругу семьи.
"Когда ты стареешь, вообще не хочется отмечать и говорить. Я не думал, что столько времени проживу, и всегда думал, что не дотяну до 30 лет, а сейчас 49. Это очень много", - сказал глава республики.